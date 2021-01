Masterchef: l’ex concorrente inventa il "dentifricio" alla lasagna

Un classico della cucina trasformato in un dentifricio: la bizzarra idea è venuta a Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia che ha inventato la lasagna in tubetto che si potrà mangiare nel suo ristorante. La notizia è stata diffusa dallo chef attraverso i social e ha già diviso i suoi follower.

I numerosi appassionati di Masterchef Italia si ricordano di Valerio Braschi come vincitore della sesta edizione del cooking game, quella del 2017. Lo chef aveva 18 anni ed era considerato un ragazzo prodigio anche per la sua creatività. Valerio, originario di Cesena, non ha perso la sua vena creativa e dalle pagine di Facebook e Instagram del suo Ristorante 1978 ha pubblicizzato la sua ultima "invenzione" destinata certamente a far discutere: Valerio Braschi ha deciso di inserire la lasagna nel tubetto.

Nella didascalia che accompagna la foto sui social lo chef scrive "La trasformazione totale di un grande classico italiano. Al ristorante1978 potete lavarvi i denti con le lasagne". Valerio ha spiegato anche come è nata questa invenzione: " Da cosa è nata l'idea? Da un ricordo di quando da bambino la mattina dopo le feste, appena svegli, ci lavavamo i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate in frigo dal giorno prima. Un bellissimo ricordo che ho deciso di riproporre in maniera esplicita".

Sui social sono numerosi i post che commentano questo piatto di Braschi "Vale, ti voglio bene, ma francamente preferisco la classica lasagna mappazzona di mia madre" si legge su Facebook e ancora "Assurdo, che idee ti vengono... Ma io la lasagna la voglio sempre è solo a strati col ragù e il parmigiano" e "Interpretare la lasagna ci sta: è una sfida rappresentare un ricordo oltre che un piatto". Anche su Instagram i follower dello chef sono rimasti spiazzati dalla lasagna intubata, si va da "Grande Vale sempre al top!" a chi lo prende come un affronto personale: "Ti toglierei la cittadinanza".