Masterchef 2020: stasera su Sky Uno al via la decima edizione

Al via stasera su Sky Uno, alle 21:15, Masterchef 2020, decima edizione del talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che spalanca le porte delle sue cucine alla ricerca del migliore chef amatoriale d'Italia.

A giudicare le prove degli aspiranti chef torna il sempre più affiatato trio di giudici composto da Bruno Barbieri, pioniere del programma sin dalla prima edizione, che si è sempre distinto per la sua attenzione alla perfezione in cucina e la sua eleganza; Antonino Cannavacciuolo, un mix di raffinatezza, simpatia e rigore; Giorgio Locatelli, che porta in cucina spirito British e anima italiana, innovazione e attenzione al dettaglio.

Il livello è sempre più alto, come chef Barbieri ha confermato anche nella nostra intervista, e gli aspiranti chef si dovranno confrontare con sfide ancora più intense. Per accedere alla cucina di MasterChef le selezioni sono state durissime: in una prima fase i giudici hanno valutato i concorrenti tramite Zoom, chiamando i migliori a presentarsi per i Live Cooking. Già in questa fase entra in gioco una novità: una dispensa grandissima in cui i concorrenti si perderanno cercando gli ingredienti necessari per la creazione dei loro piatti.

Chi riuscirà a convincere i giudici all'unanimità potrà accedere direttamente alla Masterclass. Chi, invece, guadagnerà due approvazioni su tre conquisterà il grembiule grigio, introdotto nella scorsa edizione, che dà accesso alle sfide per giocarsi il posto nella classe. Inoltre Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli avranno la possibilità, anche quest'anno, di scommettere su un candidato a testa firmando un grembiule grigio, consentendo l'accesso del concorrente alle sfide successive. Quest'anno, infine, per la prima volta, chi ottiene tre sì dai giudici, riceverà il tanto sognato grembiule bianco con il proprio nome ed entrerà direttamente in Masterclass senza dover superare altre prove.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio come da DPCM vigenti durante le registrazioni. Le nuove regole da seguire sono state integrate nel format come spunto per nuove sfide sempre più complesse per gli aspiranti chef.

Una volta formata la Masterclass, variegata e multiculturale, dei 21 aspiranti MasterChef, comincerà la vera sfida. Tornano le amate Mystery Box, l'adrenalinico Invention Test e il temutissimo Pressure Test. Viene confermato anche lo Skill Test, una prova che i concorrenti hanno imparato a temere, una sorta di "esame a sorpresa": una prova eliminatoria molto tecnica, sviluppata su tre livelli di difficoltà crescente su una specifica abilità.

Fra gli illustri ospiti di questa edizione, torna il Maestro Iginio Massari, che testerà i concorrenti nell'insidiosa sfida di pasticceria, da sempre banco di prova per gli aspiranti chef; anche il giovane e cosmopolita chef Jeremy Chan, detentore di una stella Michelin per il suo ristorante "Ikoyi" a Londra, che ha incantato il pubblico lo scorso anno, tornerà fra gli ospiti della cucina di MasterChef. Fra le novità Mauro Colagreco, lo chef pluristellato fondatore del ristorante Mirazur a Mentone, e l'enfant prodige Flynn McGarry, che a soli 22 anni ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale per il suo indiscusso talento.

Anche in questa edizione gli aspiranti chef affronteranno le prove in esterna grazie alle quali si confronteranno fra loro divisi in brigate. Fra le location, il meraviglioso Lago d'Iseo e Crespi d'Adda, villaggio industriale patrimonio dell'UNESCO, riconosciuto per il suo valore architettonico e storico. Per conquistare il titolo di decimo MasterChef italiano, vincere 100.000 euro in gettoni d'oro e pubblicare il loro primo libro di ricette servirà talento e determinazione. I concorrenti dovranno dimostrare ai giudici il loro amore per la cucina, la loro forza di volontà e il coraggio di osare nei loro piatti.

Masterchef Italia 2020 è in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV.