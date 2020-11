Massimo Boldi: le scuse dopo il commento shock su Veera Kinnunen

Massimo Boldi si è scusato dopo aver cancellato il commento con la battuta sessista con cui aveva commentato un post di Paolo Conticini, il concorrente di Ballando con le stelle 2020 che ha conquistato la finale insieme a Veera Kinnune.

Voleva essere un commento goliardico tra amici, ne è uscita una “presunta” offesa. Chiedo scusa al genere femminile verso cui ho da sempre nutrito rispetto e affetto. Pubblicato da Massimo Boldi su Domenica 15 novembre 2020

Massimo Boldi continua a fare un uso dei social a dir poco avventuroso. Già nei mesi scorsi Boldi aveva scritto, e a volte cancellato, commenti sull'emergenza sanitaria che avevano suscitato reazioni molto dure da parte dei suoi follower. Questa volta l'attore è andato oltre con una battuta di pessimo gusto e decisamente sessista. Sabato sera Ballando con le Stelle ha scelto i suoi finalisti e tra questi c'e la coppia formata dall'attore e presentatore televisivo Paolo Conticini e la ballerina Veera Kinnune. Poco dopo aver raggiunto la finale, Paolo ha festeggiato il traguardo sui social e in un post su Instagram ha scritto: "E finale sia!!!!!! Grazie del vostro aiuto vi voglio bene mi avete fatto felice" si legge nella didascalia in cui l'attore ringrazia i fan che lo hanno votato.

Mentre Paolo ringraziava la sua maestra e i fan è arrivato il commento a gamba tesa di Massimo Boldi che ha fatto inviperire i follower di Paolo Conticini:"Trombala, se lo merita" ha scritto l'attore milanese riferendosi a Veera Kinnune. Dopo aver letto i commenti dei follower e i titoli di alcuni giornali online Massimo Boldi ha cancellato il commento e ha scritto su Facebook: "Voleva essere un commento goliardico tra amici, ne è uscita una 'presunta' offesa. Chiedo scusa al genere femminile verso cui ho da sempre nutrito rispetto e affetto".

Anche questo commento è stato accolto da una serie di commenti ironici, uno dei suoi follower gli ha scritto: "Non preoccuparti Massimo, non devi scusarti, non è colpa tua. Per anni degli speculatori senza scrupoli hanno approfittato di te e ti hanno fatto credere che tu fossi un attore e addirittura che le tue battute facessero ridere e così hai finito per convincertene anche tu".