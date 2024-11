Mass Effect: Prime Video sta sviluppando una serie TV tratta dal popolare videogame

Secondo quanto riportato da Variety, una serie televisiva tratta dal videogame Mass Effect è ufficialmente in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios.

Daniel Casey scriverà e produrrà l'adattamento. Karim Zreik sarà il produttore esecutivo con la sua Cedar Tree Productions, mentre Ari Arad e Michael Gamble di EA saranno anche produttori esecutivi. Cedar Tree ha attualmente un accordo globale con Amazon MGM Studios. I dettagli esatti della trama non sono stati resi noti.

In precedenza, nel 2021, era stato riferito che Amazon era in trattative per sviluppare una serie televisiva di Mass Effect, ma finora non c'erano stati aggiornamenti sul progetto. Ci sono stati anche vari tentativi di sviluppare un lungometraggio basato sulla saga videoludica, ma il progetto non si è mai concretizzato.

Il primo gioco di Mass Effect è stato lanciato con recensioni entusiastiche nel 2007. Da allora sono usciti altri tre giochi della serie principale, con Mass Effect: Andromeda che ha debuttato nel 2017. Sono stati realizzati anche diversi giochi per smartphone, oltre a un film d'animazione, romanzi, fumetti e progetti che hanno interessato anche altri media.

La storia dei primi tre giochi ruota attorno al Comandante Shepard, un soldato umano del 22° secolo che cerca di salvare l'umanità da una razza di alieni nota come i Razziatori. "Andromeda" ha spostato i giochi molto più in là nel futuro con un nuovo protagonista, mentre è in sviluppo anche un quinto gioco. Il franchise è sviluppato da BioWare ed è ora pubblicato da EA.

Casey ha lavorato di recente alla sceneggiatura di Fast & Furious 9 - The Fast Saga. È noto anche per aver lavorato a film come il dramma fantascientifico Kin e per aver riscritto 10 Cloverfield Lane. Zreik è stato in precedenza un dirigente dell'unità Marvel Television, ormai defunta, sotto la guida di Jeph Loeb, dove ha curato serie come Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Legion. Arad è invece il noto produttore di Uncharted, Ghost in the Shell ed è stato produttore esecutivo del primo Iron Man.