Maschile Singolare, su Prime Video in streaming da oggi

Maschile Singolare, il film a tinte LGBT di Alessandro Guida e Matteo Pilati con Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini e Michela Giraud, arriva in streaming da oggi 4 giugno 2021 su Amazon Prime Video!

Abbandonato dal compagno, Antonio è costretto a reinventarsi una vita, dopo aver visto volatilizzarsi tutte le proprie certezze. Egli, infatti, dipendeva totalmente da lui, sia sul piano economico che psicologico, considerandolo come un sostegno irrinunciabile. Alla ricerca di una casa, di un lavoro e di obiettivi concreti da raggiungere, Antonio avrà il sostegno dell'amica Cristina, affitterà una stanza a casa di Denis e troverà impiego come apprendista nel forno di Luca. Una nuova realtà e nuove situazioni, che lo potranno aiutare a dimenticare il burrascoso passato e a guardare al presente con rinnovate speranze.

Maschile singolare: Edoardo Valdarnini e Giancarlo Commare in una scena

Ritrovando la fiducia in sé stesso e riscoprendo le proprie passioni e i più nascosti desideri, Antonio si renderà conto di come abbia da sempre sbagliato nell'affidarsi troppo agli altri, soprattutto nei rapporti sentimentali, di fatto annullando la propria personalità. Una nuova indipendenza, che non aveva mai conosciuto, rappresenterà la rinascita che inseguiva da tempo... Nel cast il volto di Skam Italia Giancarlo Commare, il Lele di Suburra Eduardo Valdarnini e la rivelazione di Lol - Chi ride è fuori Michela Giraud.

