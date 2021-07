Masantonio - Sezione scomparsi, la trama della terza puntata stasera su Canale 5

Masantonio - Sezione scomparsi, dopo i buoni risultati d'ascolto delle precedenti settimane, torna stasera su Canale 5 alle 21:30. La fiction riprende quindi il consueto slot in palinsesto dopo la parentesi domenicale della scorsa settimana.

La trama della terza puntata anticipa che le indagini portano Masantonio (Alessandro Preziosi) e Riva (Davide Iacopini) in una vecchia casa di campagna, sulle tracce di un brillante fisico (Davide Mancini) con molti segreti da nascondere. L'uomo, negli ultimi anni, si è estraniato dal mondo per dedicarsi alla formulazione di un'equazione rivoluzionaria che potrebbe essere la causa della sua scomparsa. In lui c'è un maniacalità quasi ossessiva che a Riva ricorda fin troppo i modi di fare del collega, Masantonio...

Alla ricerca di Don Giulio (Alberto Giusta), un prete scomparso nel nulla, Masantonio non può evitare di scontrarsi con un fantasma del suo passato, un'ombra che si è portato dietro per molto tempo e che questa indagine riporterà a galla. Ripercorrendo la vita del prete, Masantonio e Riva presto si accorgono che qualcosa non torna: molti indizi fanno pensare che Don Giulio avesse una vera e propria doppia vita. Ma cosa nascondeva, di preciso? E adesso che fine ha fatto? Masantonio questa volta non avrà vita facile, anche perché lui per primo si renderà conto che c'è qualcosa che deve fare. Qualcosa che ha rimandato troppo a lungo.

Ecco il promo della terza puntata di Masantonio - Sezione scomparsi.

La trama della fiction

Ogni anno è altissimo il numero di persone che scompare in Italia. Elio Masantonio, interpretato da Alessandro Preziosi, è incaricato di riportarli a casa, vivi o morti. È il migliore nel ritrovare gli scomparsi, perché è stato uno di loro. "Entrare nelle loro vite, provare quello che hanno provato loro e non riuscire più a pensare ad altro". È così che il protagonista parla del suo lavoro ai colleghi che lavorano con lui ed è qui l'anima del suo personaggio.

Il cast

Al fianco di Alessandro Preziosi, nel cast della fiction figurano anche Claudia Pandolfi, Davide Iacopini, Bebo Storti, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano.