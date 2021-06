Masantonio - Sezione scomparsi, Alessandro Preziosi: "Sono ingrassato e mi sono trasformato per il ruolo"

Alessandro Preziosi , durante una recente intervista, ha parlato di Masantonio - Sezione scomparsi e di come si è trasformato fisicamente per interpretare il ruolo.

Alessandro Preziosi ha confessato di essere ingrassato e aver dovuto attraversare un'importante trasformazione fisica al fine di interpretare il protagonista di Masantonio - Sezione scomparsi, una miniserie televisiva italiana composta da 10 episodi, diretta da Fabio Mollo e Enrico Rosati e prodotta da Cattleya in collaborazione con RTI.

"Per interpretarlo al meglio ho cambiato perfino il mio modo di camminare", ha raccontato l'attore italiano l'attore. "Masantonio è un personaggio strascicante, uno che si affatica per tutto, ha pure una bella pancia e così ho deciso di mettere su più di dieci chili."

A proposito del suo ruolo Preziosi ha aggiunto: "Masantonio ha la struttura fisica di chi si difende, di chi si chiude contro il mondo. Manifesta delle leggerissime irregolarità: come camminare con un piede un po' storto o non guardare negli occhi la persona con cui sta parlando".

"Masantonio è uno dei ruoli più intimi che mi è capitato di tirar fuori dalla sacca disordinata delle mie velleità attoriali. Non è un medium e non ha superpoteri, ma ha un dono, che è quello di riuscire a "sprofondare" nelle persone, tanto da parlare con loro anche quando non ci sono." Ha concluso l'attore.

Masantonio - Sezione scomparsi, con protagonista Alessandro Preziosi, narra la storia di un poliziotto che torna a Genova dopo 17 anni incaricato dal prefetto (Bebo Storti) di costituire con il collega Riva (Davide Iacopini) una squadra per rintracciare le persone scomparse. In città, Masantonio ritrova l'amica e vicina di casa Valeria (Claudia Pandolfi), tra le poche a conoscere il suo passato.