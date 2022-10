Maryland: Eve Best e Stockard Channing si uniscono al cast

Eve Best e Stockard Channing sono errate ufficialmente nel cast di Maryland, nuovo progetto per il piccolo schermo ideato da Suranne Jones su una storia familiare molto particolare.

Eve Best e Stockard Channing si uniranno al cast di Maryland, il prossimo dramma ITVX in tre parti di Suranne Jones. Ideata da quest'ultima e da Anne-Marie O'Connor, la storia di Maryland ruota attorno al legame di due sorelle, Becca e Rosaline, deteriorato nel tempo per via di alcune dinamiche familiari molto complesse e piuttosto particolari. Raggiunta l'isola di Man per rimpatriare il corpo della madre, verranno travolte da una serie di segreti che quest'ultima ha tenuto loro nascosti da sempre.

Eve Best ed Edie Falco in una scena dell'episodio Sweet-N-All di Nurse Jackie

Eve Best, in Maryland, interpreterà il ruolo di Rosaline (venendo dal plauso generale nei confronti del suo precedente lavoro in House of the Dragon), mentre Stockard Channing interpreterà Cathy, un'amica spirituale americana della madre delle due sorelle sull'isola. Nel resto del cast troviamo Hugh Quarshie, Dean Lennox Kelly e Andrew Knott.

House of the Dragon come The Crown: bisogna sottostare alla Corona

Maryland verrà prodotta in Irlanda per la trasmissione ITVX, nel corso del 2023, mesi prima del lancio sul canale ITV lineare, ricordando che ITV Studios ha i diritti di distribuzione del progetto.