Mary: Il re Erode di Anthony Hopkins è determinato a catturare Gesù nel trailer del film su Maria di Nazareth

Con il Natale alle porte, Netflix offre agli spettatori cristiani la possibilità di celebrare la storia dell'Immacolata Concezione con un film che mette sotto i riflettori la madre di Gesù. Il gigante dello streaming sta lanciando il film Mary, che racconta la storia biblica della Vergine Maria, che rimane incinta del Figlio di Dio e subisce persecuzioni per tenerlo in vita. Proprio oggi è stato diffuso il primo trailer della pellicola (che potete vedere di seguito).

I dettagli del film su Maria

La sinossi ufficiale del film recita: "Attraverso gli occhi di Maria, questa epopea biblica racconta la storia di una delle figure più profonde della storia e il viaggio straordinario che ha portato alla nascita di Gesù. Scelta per portare il Messia nel mondo, Maria (Noa Cohen) viene bandita dopo un concepimento miracoloso e costretta a nascondersi. Quando il re Erode (Anthony Hopkins) ordina una caccia omicida al neonato, Maria e Giuseppe (Ido Tako) si mettono in fuga - legati dalla fede e spinti dal coraggio - per salvargli la vita a tutti i costi".

Mary è diretto da D.J. Caruso e scritto da Timothy Michael Hayes. Il cast comprende anche Stephanie Nur, Susan Brown, Ori Pfeffer, Eamon Farren, Hilla Vidor, Mili Avital, Gudmundur Thorvaldsson, Dudley O'Shaughnessy, Keren Tzur, Mehmet Kurtulus e Mila Harris. Il controverso pastore Joel Osteen è produttore esecutivo del film.

Il progetto è l'ultimo esempio dell'espansione di Netflix nella programmazione basata sulla fede. Netflix è entrata in questa lucrosa nicchia di programmazione con la serie di documentari in tre parti "Testament: The Story of Moses" nel marzo 2024.

Inoltre titoli come Sound of Freedom hanno recentemente dimostrato che i film a sfondo religioso continuano ad avere una forte capacità di tenuta al botteghino. Ma Mary sarà disponibile solo su Netflix, che continua a puntare sull'esclusività dello streaming. L'unica eccezione di rilievo potrebbe essere rappresentata dal prossimo Le cronache di Narnia di Greta Gerwig che, ironia della sorte, sarà tratto dai romanzi di C.S. Lewis, ampiamente interpretati come allegoria cristiana. Mary sarà disponibile su Netflix venerdì 6 dicembre.