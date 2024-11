Maserati, The Brothers: il film con Anthony Hopkins sarà girato a Cinecittà

Il film biografico sulle auto sportive Maserati: The Brothers, che inizierà la produzione questo mese, è stato prenotato negli iconici studi di Cinecittà a Roma. Inoltre, le riprese si svolgeranno anche a Modena e Bologna e la produzione utilizzerà la tecnologia VR e VFX del Tuscany Film Studio.

Michele Morrone, Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba sono i protagonisti del film sui fratelli dietro l'iconica auto italiana.

Il film sarà prodotto dall'italiano Andrea Iervolino per la sua nuova società cinematografica e televisiva The Andrea Iervolino Company e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco (Crash).

Maserati, storia di un marchio storico

una foto di Andrea Iervolino, Attore e Produttore Cinematografico

La Maserati è stata fondata nel 1914 in un garage della città di Bologna da tre fratelli: Alfieri, Ettore ed Ernesto. Fin dai primi giorni, l'azienda - oggi nota per le auto di lusso - era legata al mondo delle corse automobilistiche. La prima vettura da Gran Premio della Maserati è quella che Alfieri Maserati stava guidando nella gara della Coppa Messina del 1927 quando ebbe un incidente quasi fatale.

Alfieri morì pochi anni dopo, all'età di 44 anni, per le ferite riportate in quell'incidente. Nel 1937, i fratelli vendettero una quota di controllo dell'azienda che oggi è di proprietà della Fiat.

Andrea Iervolino tra Ferrari, Lamborghini e Modigliani: "Gli italiani all'estero vanno visti come geni"

La precedente società di Iervolino, ILBE Group - in cui era socio con Monika Bacardi - ha prodotto il biopic Lamborghini: The Man Behind the Legend ed è stato anche tra i produttori del film Ferrari di Micheal Mann con Adam Driver e Penélope Cruz.

Il produttore Andrea Iervolino ha dichiarato oggi:

"Lavorare con un cast così straordinario e girare in un luogo iconico come Cinecittà è il modo perfetto per onorare l'eredità della famiglia Maserati. Inoltre, grazie alla tecnologia VR del Tuscany Film Studio, stiamo creando un'esperienza cinematografica innovativa e profondamente radicata nel patrimonio italiano."

Il regista Bobby Moresco ha aggiunto: "Cinecittà è un luogo dove i sogni prendono vita e per una storia appassionata e complessa come quella di Maserati: The Brothers è l'ambientazione perfetta. Questa è una storia di resilienza, innovazione e spirito umano, e non potrei essere più orgoglioso del team e del cast che l'hanno portata alla luce".