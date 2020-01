Marvel's Avengers: l'uscita del video gioco è stata rimandata

Marvel's Avengers non uscirà più a maggio, come previsto: Square Enix ha annunciato che l'uscita è stata posticipata, di alcuni mesi: ecco quando uscirà.

Brutte notizie per chi aspettava Marvel's Avengers con impazienza: l'uscita del videogioco è stata rimandata: la Square Enix ha annunciato infatti che Marvel's Avengers è in uscita il 4 settembre invece che a maggio, come inizialmente previsto.

Square Enix parla di una decisione difficile, che è stata presa per essere sicuri della qualità del prodotto finale. Anche Scot Amos e Ron Rosenberg, capi della Crystal Dynamics studio hanno spiegato che si prenderanno del tempo per affinare il gioco e migliorarlo in modo che possa incontrare gli standards che i fan degli Avengers si aspettano da un prodotto del genere.

"Anche noi siamo fan e in quanto tali è un onore e un privilegio lavorare con questi personaggi leggendari. Sappiamo cosa rappresentino questi supereroi per noi e per i fan in tutto il mondo." - viene spiegato nell'update sull'uscita di Marvel's Avengers. Il comunicato ufficiale si chiude con delle scuse e la promessa che "l'attesa sarà ripagata" da un prodotto finale entusiasmante. Il team infine ringrazia i fan per il sostegno: "Non vediamo l'ora di mostrarvi di più, ci scusiamo per questo ritardo."

Non sono chiare le ragioni che hanno portato Square Enix a rimandare l'uscita di Marvel's Avengers.