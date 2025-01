Marvel Zombies: il gioco da tavolo è in offerta su Amazon

Il gioco da tavolo Marvel Zombies è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 97,89€ con uno sconto del 30% sul prezzo consigliato indicato (139,99€). I dettagli relativi al gioco in questione sono disponibili cliccando su questo indirizzo, o passando dal box qui sotto. Il gioco da tavolo Marvel Zombies è venduto e spedito da Amazon.

Marvel Zombies: il gioco da tavolo che trasforma gli eroi in mostri

Marvel Zombies - Un Gioco Zombicide è un'esperienza di gioco che trasforma il concetto di eroi, immergendovi in un mondo dove i confini tra giusto e sbagliato si dissolvono nella nebbia della Fame. Qui, da 1 a 6 giocatori assumono il controllo di supereroi trasformati in zombie, intenti a completare missioni disperate, affrontando le forze dello S.H.I.E.L.D. e persino i loro ex compagni, ora viventi. L'obiettivo? Sopravvivere in un equilibrio precario tra forza sovrumana e follia, bilanciando la potenza acquisita divorando nemici e passanti con il rischio di attirare attenzioni letali.

Blue Monday, 10 film per un mood malinconico

Con un gameplay che sfida la strategia e la collaborazione, Marvel Zombies invita i giocatori a sperimentare un lato oscuro e inedito del Marvel Universe. Le dinamiche della Fame incessante aggiungono un livello di tensione unico: diventare più potenti comporta anche il rischio di perdere il controllo.