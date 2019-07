Marvel: i titoli dei film della Fase 4 svelati per errore su Facebook?

Marvel potrebbe aver svelato i suoi piani per la Fase 4 attraverso Facebook, il che sarebbe quasi incredibile considerato il grado di segretezza che gli Studios sono riusciti a mantenere rispetto ad Avengers: Endgame, ma è un rumor che si sta facendo sempre più pressante con il passare delle ore.

Sappiamo che durante il prossimo San Diego Comic-Con - in programma nella città californiana dal 18 al 21 luglio - sarà lo stesso boss Kevin Feige a parlare pubblicamente dei prossimi film per i supereroi della Casa delle Idee. Non è poi così sorprendente, dunque, che la Marvel abbia già creato gli account social ufficiali dei progetti che sicuramente saranno annunciati. E infatti il sito ComicBook.com ha scoperto che su Facebook esistono delle pagine, nascoste al pubblico, per Black Widow, lo standalone attualmente in produzione dedicato all'eroina di Scarlett Johansson, e per The Eternals, il cinecomic che entrerà in produzione appena saranno concluse le riprese per Vedova Nera.

La cosa sorprendente, però, è un'altra, e la sua scoperta è merito del portale MCU Cosmic: su Facebook esisterebbero altre pagine nascoste dedicate a Dark Avengers, Young Avengers e Ironheart, ovvero proprio quei titoli che, secondo rumor pregressi, dovrebbero entrare a far parte dell'attesissima Fase 4 del MCU, oltre ai due già sicuri. I fan più attenti ricorderanno, infatti, che le informazioni su Dark Avengers si rincorrono dallo scorso ottobre, e vogliono addirittura la sceneggiatura già completata e approvata. Più o meno lo stesso è successo tempo fa con Young Avengers, anche se in questo caso è più giusto parlare di "gossip": le voci sulla sua lavorazione si rincorrono da mesi ma, nella realtà, non si sa neppure se il progetto sia destinato a diventare film o serie tv. Per quanto riguarda Ironheart, invece: il personaggio è relativamente nuovo all'interno dell'universo Marvel, e così i progetti per la trasposizione cinematografica.

Le pagine Facebook in questione sono: Facebook.com/BlackWidow; Facebook.com/MarvelsEternals; Facebook.com/DarkAvengers; Facebook.com/YoungAvengersOfficial; Facebook.com/MarvelsIronHeart.

Provando a inserire manualmente ciascuno di questi URL, si può notare come da mobile si aprirà una schermata che segnala un errore 404, mentre da pc si verrà reindirizzati a un messaggio di Facebook che segnala come la pagina cercata non sia al momento disponibile oppure nascosta al pubblico. Naturalmente è giusto specificarlo ancora una volta: si tratta di congetture che non potranno essere verificate fino a quando, forse, Kevin Feige non salirà sul palco del Comic-Con ad annunciare pubblicamente i prossimi titoli. E d'altronde quelli che fanno riferimento alle pagine "scoperte" potrebbero non essere i soli nell'immediato futuro della Marvel: non è stata trovata nessuna pagina Facebook dedicata a Shang-Chi ma sappiamo che il progetto è già passato alle fasi successive di lavorazione, con regista e cast già confermati.