Marvel Studios: Legends, su Disney+ in streaming da oggi

Marvel Studios: Legends è la nuova serie in arrivo su Disney+ in streaming a partire da oggi 8 gennaio 2021: pronti a scoprire le storie dei più coinvolgenti personaggi del MCU?

Marvel Studios: Legends è la nuova serie in streaming su Disney+ a partire da oggi 8 gennaio 2021: il progetto anticipa il debutto di WandaVision, con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany, e permette di approfondire le storie dei più coinvolgenti personaggi del MCU!

Le puntate di Marvel Studios: Legends daranno spazio a personaggi che gli spettatori hanno imparato ad amare nel corso degli anni, rivisitando inoltre alcuni dei loro momenti più iconici. Il progetto prenderà quindi il via con Wanda Maximoff e Vision, al centro della serie che debutterà su Disney+ la prossima settimana, dal 15 gennaio. Oggi arriveranno i primi due episodi che permetteranno di raccontare le storie dei due personaggi. Lo show sarà un modo per rivisitare eroi epici, villain e momenti utili a prepararsi alla visione dei nuovi show del Marvel Cinematic Universe e ogni segmento sarà legato ai titoli in arrivo, gettando le basi per gli eventi futuri.

WandaVision: un'immagine della serie

Wanda Maximoff ha debuttato in Avengers: Age of Ultron come potente avversaria del team di supereroi, diventando poi una grande alleata. Wanda ha trovato in se stessa la forza, anche grazie al suo incredibile rapporto con Visione. Marvel Studios: Legends esplorerà la storia di Wanda mentre affronta le difficoltà, la perdita, dei poteri caotici che fatica a controllare, e si allontana da chi merita la sua fiducia. Visione è "nato" proprio in occasione di Avengers: Age of Ultron e ha poi scelto di lottare per sostenere l'umanità, nonostante sia una forma di vita artificiale. Marvel Studios: Legends segue Visione nella sua missione di capire di più gli esseri umani, evolvendosi per somigliare a loro e vivendo una storia d'amore con Wanda. Tutto questo porta ai suoi ultimi minuti, mentre compie il sacrificio estremo per l'umanità, lasciando chi amava alle prese con un futuro incerto.