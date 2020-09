Marvel: Olivia Wilde ha confermato che sarà la regista di uno dei prossimi film della Sony

Olivia Wilde, durante un'intervista, sembra abbia confermato che sarà la regista di un film Marvel prodotto da Sony Pictures, di cui però non ha rivelato il titolo.

La star, che recentemente ha compiuto il passaggio dietro la macchina da presa, ha inoltre spiegato che sta sviluppando il progetto, non essendo quindi impegnata solo per alcuni aspetti della realizzazione.

Durante il podcast Shut Up Evan, Olivia Wilde ha dichiarato parlando dei film di supereroi: "Stiamo assistendo a questo incredibile afflusso di registe e narratrici che prendono il controllo di questo genere, dello spazio dei supereroi, e infondono la loro prospettiva personale".

La star ha aggiunto: "Quindi non solo ho l'opportunità di raccontare questa storia come regista, ma ho l'occasione di sviluppare questa storia e questo lo ha reso per me così incredibile".

Secondo EW non c'è alcuna conferma riguardante le voci che sostenevano Olivia Wilde fosse stata scelta dai vertici della Sony per dirigere il film dedicato a Spider-Woman.

La star ha sottolineato: "Sono semplicemente onorata nel far parte di questa ondata di donne che si stanno presentando e dicendo 'non solo ci faremo avanti e racconteremo le storie come fanno gli uomini, cambieremo anche le storie raccontate'. E il settore, per quello che posso dire, sostiene davvero questo cambiamento che è stato chiesto più e più volte e finalmente sta avvenendo e mi sento davvero fortunata nel farne parte".