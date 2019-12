Marvel e Martin Scorsese, Kevin Feige: "Quali cinecomic gli farei dirigere?" La frecciatina è epica

Un film Marvel diretto da Martin Scorsese? Kevin Feige risponde con una frecciatina davvero epica alla domanda postagli dall'intervistatrice di BuzzFeed Brasil.

Ormai ne abbiamo sentite di ogni e da ogni lato del dibattito, ma durante il giro d'interviste del CCXP, il Comic-Con brasiliano, una giornalista di BuzzFeed Brasil ne ha approfittato per rivangare, in tono più scherzoso, la questione Martin Scorsese -Marvel, rivolgendo una domanda molto particolare al Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige: "Se fossimo in universo parallelo, quale film Marvel inviteresti Martin Scorsese a dirigere?" Feige, divertito dal quesito, ha prontamente risposto: "Forse lo inviterei prima a vederne qualcuno".

Il riferimento è, ovviamente, alle stesse parole del regista di The Irishman, che nel criticare i prodotti cinematografici della Casa delle Idee aveva ammesso di non essere andato oltre la visione di un paio di quelle pellicole: "Non li guardo. Ci ho provato, ma non è cinema" aveva detto in un'istanza, e poi ancora "Ne ho visti uno o due. È abbastanza".

Feige aveva definito i commenti di Scorsese come "infelici", ribadendo però come ognuno abbia la sua definizione di cinema, e il diritto di esprimerla.

Chissà, però, in quel famigerato universo parallelo, quale film avrebbe potuto dirigere Scorsese... Qualcosa sulla linea di Captain America: The Winter Soldier, forse?