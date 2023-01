Marvel, Kevin Feige risponde a chi odia i cinecomic: "Sempre le stesse critiche"

Dopo mesi di silenzio, Kevin Feige è tornato a far sentire la sua voce rispondendo a tutti quelli che negli ultimi mesi hanno reiterato le loro critiche al genere dei cinecomic.

Feige ha commentato affermando che questo tipo di critiche verso un determinato genere cinematografico è qualcosa che a Hollywood esiste da sempre, fin dagli albori dell'industria cinematografica.

"C'era gente che non riusciva a sopportare nemmeno Topolino o altre storie a fumetti bidimensionali. Non ci riuscivano. Proprio come oggi, oserei dire. Certa gente non riesce a sopportare questo genere di storie, che si tratti di storie ambientato nello spazio o di gente che respira sott'acqua. Dicono: 'No, non fanno per me'".

A dare man forte al capo dei Marvel Studios, anche Nate Moore, produttore di Black Panther: Wakanda Forever: "Dicono: 'Sono come i parchi a tema', ma in realtà stiamo solo seguendo le orme degli autori che sono venuti prima di noi, che hanno gettato le basi per tutte queste cose".