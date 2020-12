Marvel, Joseph Gordon-Levitt potrebbe unirsi al MCU? Ecco gli ultimi rumor

Joseph Gordon-Levitt nel Marvel Cinematic Universe? Sì, grazie. Anche se per il momento si tratta solo di un rumor, anzi, il principio di un rumor. Stando a quanto riportato da Charles Murphy di Murphy's Multiverse, infatti, l'attore, regista, sceneggiatore e produttore sarebbe stato contattato dai Marvel Studios.

Snowden: Joseph Gordon-Levitt in una scena del film

Come ribadito da Murphy stesso, tuttavia, questa è una semplice voce di corridoio, per di più che non riguarda nello specifico alcun ruolo. Come tale, dunque, va presa, almeno fino all'arrivo di una conferma o smentita, o se non altro di nuovi elementi che possano far pensare che si tratti di voci fondate.

Intanto, sul web si è già iniziato a speculare su quale personaggio potrebbe portare eventualmente sullo schermo l'attore di Looper e Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, sempre se è per una mansione attoriale che sarebbe stato contattato... Dopotutto, Gordon-Levitt ha esperienza anche in altri rami del mestiere, e non è detto che non possa contribuire alla sceneggiatura o alla regia di qualche prodotto Marvel.

Ma se vogliamo fare ipotesi sui possibili eroi (o villain, perché no) a cui potrebbe prestare il volto, di sicuro il più gettonato al momento è Reed Richards/Mr. Fantastic nell'annunciato film dei Fantastici 4, ma anche personaggi come Adam Warlock o Nova potrebbero fare al caso suo. Da non escludere anche una parte in Captain Marvel 2, o nelle serie tv in produzione su Disney+, come ad esempio Moon Knight (Oscar Isaac sembrerebbe essere stato scelto per il ruolo del protagonista, ma non abbiamo ancora avuto conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios).

Insomma, le opzioni sono tante: voi quale vedreste più adatta all'attore?