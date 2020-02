Marvel: nella Fase 4 arriverà la saga di World War Hulk?

Sul web gira una nuova teoria sulla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che indica la possibilità dell'adattamento della saga di World War Hulk nel futuro non troppo lontano. Inoltre è stato chiacchierato il fatto che sarà Wanda Maximoff, ovvero Scarlet Witch, a far partire l'azione che culminerà in quest'evento catastrofico: questi scacchi saranno spostati proprio a partire dai progetti WandaVision e Doctor Strange 2.

Ovviamente siamo di fronte a rumour sul web, quindi come sempre va tutto preso con le pinze: l'user di Reddit TheLazerShell ha motivato in questo modo il presunto arrivo alla World War Hulk: "Attraverso WandaVision e Doctor Strange 2, Wanda aprirà la strada per arrivare a quella catastrofe. Crollerà e causerà il panico intorno a lei: nei fumetti proprio in questo modo causa la perdita di controllo di She-Hulk. Nei film, Wanda può far mettere da parte Bruce Banner e far uscire fuori, invece, Hulk, che sarà così alterato da Bruce che esploderà con una violenza tipo World War Hulk."

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

World War Hulk è stato un vero e proprio evento per i fumetti Marvel. Pubblicato nel 2007, il comic riprende dagli eventi di Planet Hulk, che è stato un po' preso in considerazione durante la lavorazione di Thor: Ragnarok. In breve, Hulk ritorna sulla Terra infuriato dopo essere stato mandato nello spazio, ed è in cerca di vendetta. In questa storyline ci sono personaggi degli X-Men e dei Fantastici Quattro, come Reed Richards, quindi secondo i rumour potrebbe essere questo il modo per inserirli nel MCU.

Stando ai fatti finora noti 'ufficialmente', la Fase 4 inizierà, infatti, con Black Widow, che racconta le avventure di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) tra il 2016 e il 2018, mentre gli Avengers erano ufficialmente sciolti. A fine anno invece, nella miniserie WandaVision, rivedremo la Visione (Paul Bettany), morto in Avengers: Infinity War, ma rimane da vedere se sarà effettivamente riportato in vita o solo il frutto dell'immaginazione di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Nel 2021 assisteremo al ritorno di Loki (Tom Hiddleston), che non è un eroe in senso stretto ma si era redento nel corso delle sue varie apparizioni, e nel suo caso sappiamo che si tratta di una realtà alternativa, creata dai viaggi nel tempo degli Avengers. Rimane l'incognita di Gamora (Zoe Saldana): la figlia di Thanos è tornata grazie a un paradosso temporale (la versione del 2014 è rimasta bloccata nel 2023), ma salvo sorprese la sua prossima apparizione sullo schermo, al fianco degli altri Guardiani della Galassia, avrà luogo nella Fase 5, dal 2022 in poi.