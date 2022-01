Marvel rivela la cronologia ufficiale delle Gemme dell'Infinito

La Gemma del Potere è la Gemma dell'Infinito che il pubblico cinematografico ha conosciuto per la prima volta in Guardiani della Galassia, ma come hanno dimostrato i film successivi, ha avuto un percorso lungo e complicato attraverso il Marvel Cinematic Universe che risale a molto prima dei Guardiani. Questo è vero per tutte le Gemme dell'Infinito in un modo o nell'altro, come ha rivelato la cronologia ufficiale diffusa da Marvel con un post su Instagram.

A partire dalla creazione delle Gemme, l'infografica segue il viaggio della Gemma del Potere attraverso diversi film Marvel, con un piccolo viaggio nel tempo inserito per buona misura.

Probabilmente questo tipo di guide esiste per tutti i tipi di personaggi, oggetti e oggetti di scena nell'MCU. Aiuta le persone dietro le quinte a conoscere esattamente lo stato delle cose, in modo che non creino accidentalmente errori di continuità indesiderati.

Il Wiki MCU ha una voce per le Gemme dell'Infinito in cui si fornisce una storia succinta che corrisponde strettamente all'infografica. Ecco cosa possiamo leggere:

"La Gemma del Potere era una delle sei Gemme dell'Infinito, il residuo di una entità precedente all'universo, che rappresentava l'elemento del potere. La Gemma del Potere fu usata dal Celestial Eson the Searcher finché non fu inserita all'interno dell'Orb e nascosta per millenni su Morag. L'Orb era ambito da Thanos, che ha usato il guerriero Kree Ronan l'Accusatore nel 2014 per recuperarla per lui. Tuttavia, prima che Ronan potesse acquisire l'Orb, questo fu rubato da Star-Lord, provocando una caccia in tutta la galassia che portò l'Orb a essere consegnato al Nova Corps per la custodia. Thanos ha successivamente recuperato la Gemma del Potere dal Nova Corps nel 2018 e l'ha inserita nel suo Guanto dell'Infinito, usato per eliminare metà di tutta la vita nell'universo. Dopo il completamento dell'obiettivo della sua vita, Thanos ha distrutto tutte e sei le Gemme per evitare che il suo lavoro venisse annullato. Nel 2023, i Vendicatori hanno viaggiato nel tempo per resuscitare le vittime dello Snap, con War Machine e Nebula rimandati indietro nel tempo fino al 2014 per recuperare la Gemma del Potere da Morag, creando una linea temporale alternativa. Dopo la Battaglia della Terra, in cui Iron Man ha usato tutte e sei le pietre per uccidere Thanos e il suo esercito a costo della propria vita, Capitan America ha viaggiato nel tempo fino al 2014 alternativo per restituire la Gemma del Potere".