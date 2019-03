Marvel contro DC, se gli spettatori fossero tifosi di calcio: il video virale

Da oltre dieci anni i supereroi dei fumetti americani sono protagonisti dei blockbuster americani e le case Marvel e DC sono al centro delle discussioni tra i fan: ma cosa succederebbe se gli spettatori fossero come i tifosi di calcio allo stadio? Questo si chiede un nuovo video che sta diventando virale sul web!

Entrambi i mondi filmici, l'Universo Cinematografico Marvel e il DC Extended Universe, sono più vivi che mai e continuano a darsi grande battaglia al box-office. Negli ultimi mesi, la DC sta accumulando grande credito dopo l'enorme successo di Aquaman, capace di superare il miliardo di dollari di incasso, e il coinvolgimento di diversi nomi grossi di Hollywood, come James Wan e James Gunn. La rivalità tra i fan degli studios, però, è risaputa, tanto da creare ogni giorno accese discussioni sui social: un gruppo di comici ha immaginato come sarebbero gli spettatori cinematografici se si comportassero come il tipico tifoso da stadio.

Il discorso della tifoseria è stato applicato a tanti altri generi, non solo al cinecomic. Il Marvel Cinematic Universe, a oggi, ha incassato la cifra monster di oltre 18 miliardi di dollari, con sei titoli riusciti a passare il miliardo di incassi. I due mondi hanno un taglio e un'impostazione molto diversa, soprattutto dopo la scelta della DC di allontanarsi dalla struttura tipica Marvel dell'universo cinematografico, andando a puntare su film stand-alone per creare un immaginario di tanti eroi unici.

Il prossimo capitolo DC ad arrivare in Italia - esattamente il 3 aprile - è Shazam! racconta le avventure di Billy Batson (Asher Angel) e del suo magico alter-ego Shazam (Zachary Levi). Nel film assisteremo alle origini del super eroe e lo vedremo alle prese con il villain Doctor Sivana (Mark Strong). Il prossimo capitolo Marvel, invece, è Avengers: Endgame, uno dei film più attesi del 2019, che non solo chiuderà la fase 3 del MCU, ma potrebbe in effetti rappresentare un cambio della guardia nel mondo dei Vendicatori. Il film arriverà nelle sale italiane il 24 aprile 2019.