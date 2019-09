Marvel, Bob Iger sull'acquisizione della Disney: "Steve Jobs è stato essenziale!"

Steve Jobs, secondo quanto dichiarato dal CEO di Disney, ha avuto un ruolo rilevante nell'acquisizione della Marvel, come dichiarato in un nuovo libro che ripercorre quindici anni di lavoro a capo del colosso nel campo dell'intrattenimento.

Disney ha ottenuto il controllo di Marvel Studios nel 2009 per 4 miliardi e l'accordo sembra sia stato raggiunto grazie all'intervento di Steve Jobs, co-fondatore di Apple.

Tra le pagine del libro The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, Bob Iger ha scritto: "Nel 2009, dopo la nostra acquisizione davvero di successo della Pixar, eravamo interessati all'idea di prendere il controllo della Marvel, quindi ho incontrato Steve e gli ho spiegato la situazione degli affari. Ha sostenuto di non aver mai letto un fumetto nella sua vita ('Li odio più dei videogames', mi ha detto), quindi ho portato un'enciclopedia dei personaggi Marvel con me per spiegargli quell'universo e mostrargli ciò che avremmo comprato".

Iger ha proseguito il suo raccontato sottolineando: "Ha trascorso 10 secondi osservandolo, poi l'ha messo da parte e ha detto 'Questo è importante per te? Lo vuoi realmente? Sarà un'altra Pixar?'".

Jobs era uno degli investitori di maggioranza della Pixar e nel consiglio di amministrazione di The Walt Disney Company e Bob Iger ha aggiunto: "Ho detto a Jobs che non ero sicuro si trattasse di un'altra Pixar, ma avevano dei talenti grandiosi e i contenuti erano così ricchi che se avessimo avuto il controllo delle proprietà intellettuali, questo ci avrebbe aiutato a mettere una grande distanza tra noi e la nostra concorrenza".

Iger ha quindi chiesto all'imprenditore di parlare con Ike Perlmutter, all'epoca a capo di Marvel: "Dopo che abbiamo stretto l'accordo, Ike mi ha raccontato che aveva ancora dei dubbi e la chiamata di Steve aveva fatto una grande differenza".

Il capo della Disney ha concluso: "Ho provato gratitudine nei confronti di Steve che era stato disposto a farlo essendo mio amico, più di ogni altro membro influente del nostro consiglio di amministrazione".

Il Marvel Cinematic Universe ha incassato oltre 22.5 miliardi di dollari in tutto il mondo grazie ai 23 film prodotti, rivelandosi un investimento davvero fruttuoso.