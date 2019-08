Marvel compie 80 anni e Topolino festeggia l'anniversario con i supereroi!

Marvel compie 80 anni e per festeggiare lo storico traguardo è intervenuto anche Topolino, ritratto su una delle copertine di Marvel Comics #1000.

Gli artisti Humberto Ramos ed Edgar Delgado hanno infatti realizzato per il numero del fumetto una variant cover in cui Mickey Mouse porta una torta per celebrare il "compleanno" della Marvel. Accanto all'iconico personaggio della Disney ci sono Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Captain America e Captain Marvel. Nella stanza in cui si trovano i protagonisti dei fumetti c'è inoltre spazio per simboli, oggetti e citazioni del mondo creato per le pagine che comprendono anche Deadpool, Thanos e gli X-Men.

Marvel, inizialmente chiamata Timley Comics, è stata fondata nel 1939 e il numero 1000 della pubblicazione verrà presentato ufficialmente sabato 24 agosto durante la convention D23 che vede in programma anche il panel dedicato all'ottantesimo anniversario della casa editrice.