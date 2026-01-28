Marty Supreme, Timothée Chalamet ha temuto la folgorazione sul set: "Non è così che voglio andarmene"

Intervenuto ad un Q&A a Los Angeles su Marty Supreme, Timothée Chalamet ha raccontato un aneddoto legato al film e ad una domanda che fece al regista Josh Safdie per la preparazione di una scena da un certo punto di vista particolarmente rischiosa.

La preoccupazione di Timothée Chalamet, l'interprete di Marty Mauser nel film con Gwyneth Paltrow, causata da un impianto di illuminazione allestito per una scena in cui lui doveva stendersi in una vasca da bagno piena d'acqua.

La scena della vasca da bagno con Timothée Chalamet

Nel film, il personaggio di Chalamet, Marty Mauser, cade attraverso il pavimento mentre utilizza la vasca da bagno di una stanza d'albergo e atterra su un altro uomo (Abel Ferrara) e sul suo cane.

Timothée Chalamet in una scena di Marty Supreme

"Ricordo di aver letto quella scena e di aver pensato: 'Cavolo, in qualunque altro film una cosa del genere sarebbe già stata fuori di testa, ma che roba è?'. Ed è proprio questo il tipo di situazioni che, secondo me, entusiasmano di più Safdie quando gira. E poi io sono lì, completamente nudo, con l'appropriato... non so come chiamarlo. Conosco solo il termine volgare, il c--k sock. Non saprei davvero come altro dirlo".

Chalamet ha proseguito: "Josh quel giorno era così eccitabile e se la stava godendo. E noi siamo nella vasca da bagno. È tutto reale. C'è l'acqua. E io alzo lo sguardo e ci sono delle luci che praticamente pendono dalla nostra struttura. Ho preso Josh da parte. Gli ho detto: 'Amico, è stato fatto tutto correttamente? Non c'è il rischio che crolli nell'acqua? Non è così che voglio andarmene'".

Il successo di Timothée Chalamet

Grazie alla sua performance in Marty Supreme, Timothée Chalamet ha ricevuto il plauso della critica. Il film segue Chalamet nei panni di un giovane ebreo americano aspirante campione di ping-pong nel 1952, mentre lotta per guadagnare abbastanza denaro per viaggiare in Giappone e partecipare ai campionati mondiali di tennistavolo.

Chalamet ha vinto il premio come miglior attore ai Critics Choice Awards 2026 e ha ricevuto il suo primo Golden Globe in carriera a gennaio per la sua interpretazione nel film.