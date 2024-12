Marty Supreme: rivelata la data di uscita del film con Timothée Chalamet, ecco cosa aspettarci

La programmazione natalizia del 2025 si arricchisce di un nuovo titolo. A24 ha ufficializzato che il 25 dicembre debutterà Marty Supreme, il film che racconta la storia di un campione di ping-pong degli anni '50, interpretato da Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista.

La notizia arriva a pochi giorni dall'annuncio di Lionsgate riguardo l'uscita, sempre il 25 dicembre, del thriller The Housemaid, diretto da Paul Feig e con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried nel cast. In quella stessa data, il pubblico potrà vedere anche Avatar 3 (in uscita il 19 dicembre), un misterioso film senza titolo della Warner Bros. e un nuovo capitolo della saga di SpongeBob firmato Paramount.

Tutto quello che sappiamo su Marty Supreme

Marty Supreme è diretto da Josh Safdie, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Ronald Bronstein. Il cast include anche Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, Fran Drescher, Penn Jillette, Odessa A'zion, Kevin O'Leary (noto per il suo ruolo di "Mr. Wonderful" in Shark Tank), Abel Ferrera e Sandra Bernhard.

A Complete Unknown: Timothée Chalamet in una sequenza

Inizialmente si era parlato di una biografia di Marty Reisman, il leggendario giocatore di ping-pong, ma ora sembra che il film sia solo ispirato alla sua figura. La pellicola viene descritta come un incrocio tra The Wolf of Wall Street e Prova a prendermi.

Secondo quanto riportato da Andreas Wiseman, il budget del film è di circa 70 milioni di dollari, rendendo Marty Supreme una delle produzioni più costose mai realizzate da A24, accanto a The Smashing Machine con Dwayne Johnson, attualmente in fase di post-produzione. Il film è prodotto da Eli Bush, Anthony Katagas, Bronstein, Safdie, Chalamet e A24.

In una recente intervista al podcast This Past Weekend di Theo Von, Chalamet ha condiviso alcuni dettagli sul progetto, paragonandolo per energia e intensità a Diamanti grezzi, il film che i fratelli Safdie hanno diretto insieme.

Lady Bird: Timothée Chalamet in una scena del film

"Josh Safdie ha un'energia caotica, pazza. Non si trattava di girare a bassa energia. Abbiamo lavorato per giornate di 16 ore per tre mesi... Josh mi ha messo a dura prova", ha raccontato l'attore di Chiamami col tuo nome.

Nonostante il film sia incentrato su un giocatore di ping-pong, Chalamet ha rivelato che alcune scene di azione e fisicità sono state più impegnative di quanto si potesse immaginare. L'attore ha confessato di aver voluto dimostrare a Safdie di saper affrontare le acrobazie fisiche richieste dal ruolo: "Volevo mostrargli che sarei riuscito a fare gli stunt. Pensavo fosse una sorta di test. Ora posso dire di essere uscito indenne, senza ossa rotte!".

Nel frattempo, quest'anno il giorno di Natale vedrà l'uscita di un altro atteso film con Chalamet, A Complete Unknown di James Mangold, un biopic su Bob Dylan che ha già superato il milione di dollari in prevendite e punta a un incasso di 15 milioni di dollari nei primi cinque giorni.