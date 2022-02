Chi è Martina Pigliapoco, la carabiniera di Osimo ospite a Sanremo e cosa ha fatto

Martina Pigliapoco sarà sul palco dell'Ariston stasera a Sanremo 2022: scopriamo chi è la carabiniera che a ottobre 2021 ha sventato un suicidio, salvando una donna che minacciava di gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, a Perarolo in Veneto.

Lo scorso ottobre Martina, dopo aver ricevuto una telefonata dalla centrale operativa, notò una persona che aveva scavalcato la ringhiera per gettarsi nel vuoto. La Pigliapoco capì subito che la donna aveva intenzione di suicidarsi e di conseguenza le si avvicinò per stabilire un contatto verbale, cercando di carpire quali fossero i problemi che l'avevano spinta a voler compiere un gesto così drammatico.

La giovane carabiniera rimase seduta per terra a pochi metri dalla donna per tre ore, cercando di farla parlare dei suoi tre figli. Grazie alla sua eroica tenacia, riuscì a far cambiare idea alla donna, la quale scavalcò il parapetto e tornò sul ponte dove fu accolta dall'abbraccio della giovane carabiniera.

"L'immagine che ho avuto davanti agli occhi per tutto il tempo è di lei che volava giù e di me che non riuscivo a fermarla. Non avrei potuto far niente se si fosse lasciata andare. Non potevo aggrapparmi o prenderla in alcuna maniera. Avrei dovuto scavalcare la rete del ponte e non era un'operazione da poter fare in sicurezza, prima di tutto, e poi velocemente. L'immaginazione andava alla figura di lei che cadeva nel vuoto, mentre io non riuscivo a far niente. Riuscivo a scacciare quell'immagine solo pensando di riabbracciarla alla fine", ha raccontato la giovane a Il Corriere Veneto.

Martina Pigliapoco è stata nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in onore del suo gesto, con la seguente motivazione: "Per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell'esercizio delle sue funzioni".