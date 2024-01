Martin Scorsese svela la buffa ragione per cui non va al cinema o a teatro

Il regista di Killers of the Flower Moon ha spiegato perché preferisce non uscire a vedere un film o uno spettacolo.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, Martin Scorsese ha svelato il motivo per il quale non partecipa alle proiezioni pubbliche dei suoi film, e in generale agli spettacoli in sala.

"Sono basso e c'è sempre una persona alta davanti a me. È lo stesso al teatro di Broadway, non posso andare a teatro. C'è sempre qualcuno davanti a me e non riesco a vedere il palcoscenico o sentire lo spettacolo".

Meglio in IMAX

Scorsese ha confessato che più invecchia e più preferisce godersi un film in IMAX:"Entri, puoi sederti in fondo e guardi verso l'alto. Ho notato che durante le proiezioni normali il pubblico diventa un po' più rumoroso rispetto ad un tempo. Ma forse è sempre stato così, negli anni '50 urlavano al cinema" ha proseguito, ricordando tuttavia che "per me è molto importante sostenere i film, aspetto soltanto un po'".

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese ha ottenuto dieci candidature ai premi Oscar e sarà tra i principali protagonisti della notte della premiazione in programma a marzo. Il film è ambientato negli anni '20 del ventesimo secolo nella contea di Osage in Oklahoma, nella quale sono stati scoperti diversi giacimenti di petrolio proprio nel periodo in cui una serie di misteriosi omicidi scuote la comunità di nativi della zona.

Nel cast del film Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser e John Lithgow.