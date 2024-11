Martin Scorsese ha prodotto una serie religiosa incentrata sui santi: ecco il trailer

Il prossimo progetto di Martin Scorsese, incentrato sulla vita di Gesù, non ha ancora una data di inizio della produzione, ma gli spettatori non dovranno aspettare molto per un altro progetto sulla fede cattolica promosso dal regista.

Scorsese sta rivolgendo la sua attenzione a un gruppo di icone religiose per la serie originale che verrà diffusa in streaming sui canali di Fox Nation, Martin Scorsese Presents: The Saints.

Il regista svolge il ruolo di conduttore, narratore e produttore esecutivo del documentario, che sarà trasmesso a cadenza settimanale fino all'8 dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie. Secondo il comunicato stampa ufficiale, la serie sarà presentata in due parti, con i quattro episodi finali che andranno in onda nell'aprile 2025 per "abbracciare la stagione santa".

Ogni episodio si concentrerà su un singolo santo. La prima puntata sarà incentrata su Giovanna d'Arco. Altri episodi includeranno Giovanni Battista, Sebastiano, Massimiliano Kolbe, Francesco d'Assisi, Tommaso Becket, Maria Maddalena e Mosè il Nero. La serie abbraccerà 2.000 anni di storia per raccontare le gesta di "otto uomini e donne che hanno rischiato tutto per incarnare il tratto più nobile e complesso dell'umanità: la fede".

"Ho vissuto con le storie dei santi per la maggior parte della mia vita, pensando alle loro parole e alle loro azioni, immaginando i mondi che hanno abitato, le scelte che hanno affrontato, gli esempi che hanno dato", ha dichiarato Scorsese in un comunicato stampa. "Queste sono storie di otto uomini e donne molto diversi tra loro, ognuno dei quali ha vissuto in periodi storici molto diversi e ha lottato per seguire la via dell'amore rivelata a loro e a noi dalle parole di Gesù nei vangeli. Sono davvero entusiasta che questo progetto sia stato fatto e di lavorare con così tanti collaboratori fidati e di talento".

Lo show era stato annunciato lo scorso marzo. Scorsese ha sviluppato la serie per Lionsgate Alternative Television. Matti Leshem è il creatore della docuserie; Kent Jones, frequente collaboratore di Scorsese, la scrive. La regia è affidata a Elizabeth Chomko.