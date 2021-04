Martin Freeman ha una strana fobia degli avocado: ecco perché

Martin Freeman, a quanto pare, ha un strana fobia: è terrorizzato dagli avocado. L'attore, nel corso degli anni, è apparso in alcuni dei più grandi franchise cinematografici di tutti i tempi ed è ben noto per la sua tendenza a interpretare personaggi maniacali e un po' ansiosi.

La maggior parte dei fan conosce Freeman come attore specializzato nell'interpretare personaggi nevrotici e anche nella vita reale l'attore ha alcune gravi fobie. Come ha rivelato lo stesso Martin in un'intervista durante un'episodio del The Graham Norton Show per lui anche solo guardare un avocado è estremamente "disagiante".

Come ha affermato Freeman: "Ogni volta che prendo un avocado, ogni volta che taglio un avocado e vedo il nocciolo, immagino che quella pietra sia alloggiata nella mia trachea. E ogni volta che ci penso rabbrividisco. Non lo sopporto."

Martin Freeman in una scena di Guida Galattica per autostoppisti

Tuttavia, l'attore sembra aver trovato una soluzione a questa sua debilitante fobia, in modo che la sua paura degli avocado non lo consumi dall'interno. Come ha rivelato a Norton: "Ho trovato una soluzione, mangio avocado sempre più raramente".