Martin Freeman star del film The Sweetness at the Bottom of the Pie

Martin Freeman e Isla Gie saranno i protagonisti del film tratto dal romanzo di Alan Bradley intitolato The Sweetness at the Bottom of the Pie: A Flavia de Luce Mystery.

Il progetto, destinato a un pubblico di tutte le età sarà prodotto da Protagonist Pictures che lo presenterà a eventuali finanziatori e produttori al Mercato del Festival di Cannes.

La trama del film

La sceneggiatura di The Sweetness at the Bottom of the Pie sarà firmata da Susan Coyne (Daisy Jones and the Six). Al centro della trama ci saranno le avventure dell'undicenne Flavia de Luce (Isla Gie), una detective ed esperta in veleni. Quando la ragazzina scopre un cadavere nel decadente maniero britannico di proprietà della sua famiglia e il padre viene accusato dell'omicidio, Flavia inizia la sua indagine per scoprire segreti e assicurare il vero colpevole alla giustizia.

Il team coinvolto

Alla regia del film ci sarà Bharat Nalluri (The Man Who Invented Christmas) e nel team della produzione ci saranno anche Paula Mazur e Mitchell Kaplan.

Dave Bishop, CEO di Protagonist Pictures, ha dichiarato: "Flavia è l'eroina più affascinante e intraprendente con un'insaziabile curiosità nella sua ricerca senza paura della verità e non abbiamo dubbi che questa detective amatoriale diventerà una delle preferite dalle famiglie mentre compie il salto dalla pagina allo schermo. Pieno di mistero, tensione e umorismo, e con un cast fantastico, questo è esattamente il tipo di film di cui gli spettatori hanno bisogno e siamo onorati di lanciare la prima avventura sul grande schermo di Flavia sul mercato".