Maroon 5, il bassista arrestato per violenza domestica

Il bassista dei Maroon 5, Mickey Madden, è stato arrestato per violenza domestica dalla polizia di Los Angeles. La notizia è stata diffusa dal portale Page Six.

Mickey Madden fa parte dei Maroon 5 da sempre, con il frontman Adam Levine frequentava la scuola media presso la Brentwood School a Los Angeles. Secondo quanto riportato da Page Six, Mickey Madden sarebbe stato arrestato "per aver commesso intenzionalmente un infortunio traumatico a un coniuge o convivente", come previsto dal codice penale della California.

Madden è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 50mila dollari, se riconosciuto colpevole rischia fino a sei anni di prigione. Un portavoce dei Maron 5 ha detto: "Siamo profondamente devastati da questa notizia così deludente. Per ora, stiamo permettendo a tutti gli individui coinvolti di elaborare il fatto". L'identità della presunta vittima resta sconosciuta.

Mickey Madden nel 2016 era stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di cocaina, l'avvocato ha sempre dichiarato l'innocenza del suo cliente che se la cavò con una condanna a sei mesi di servizi sociali da svolgere presso una comunità.