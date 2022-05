Marnie Schulenburg: morta a causa di un tumore l’attrice di Così gira il mondo, aveva 37 anni

Marnie Schulenburg, lo scorso 17 maggio, è morta a soli 37 anni lasciando il marito Zack Robidas, con cui era sposata dal 2013, e la figlia Coda di appena 2 anni: a dare l'annuncio è stata l'agente dell'attrice di Così gira il mondo tramite il The Hollywood Reporter.

"L'8 maggio del 2020 ho scoperto di avere un cancro al seno e pensavo davvero che la mia vita fosse finita. Due anni dopo sono ancora qui e le possibilità di stare vicino a mia figlia migliorano ogni mese che passa", si legge nell'ultimo post della Schulenburg, in cui l'attrice faceva notare che la malattia le aveva insegnato "che nulla è permanente".

Alla star era stato diagnosticato un tumore nel 2019, 5 mesi dopo la nascita della figlia: si trattava di un cancro al seno metastatico al quarto stadio che l'ha portata via dopo anni di sofferenze, ricoveri e infiniti viaggi in ospedale, l'ultimo dei quali aveva avuto luogo l'8 maggio dopo essere stata dimessa in occasione della festa della mamma.

Marnie Schulenburg ha debuttato nel 2006 in Febbre d'amore ma a renderla famosa a livello internazionale è stato il ruolo di Alison Stewart in Così gira il mondo. La Schulenburg era nata a Cape Cod e, essendo la figlia di un musicista, dopo il diploma aveva preso lezioni di danza e canto presso il Conservatorio di Cape Cod.