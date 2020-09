Mark Wahlberg e Seth MacFarlane persero l'aereo che fu dirottato l'11 settembre 2001

Mark Wahlberg e Seth MacFarlane, principali interpreti di Ted, fanno parte delle celebrità che hanno perso l'American Airlines 11, uno degli aerei che fu dirottato e che in seguito colpì il World Trade Center l'11 settembre 2001.

Wahlberg sarebbe dovuto salire a bordo ma decise all'ultimo momento di guidare fino a New York City e di volare in California in seguito. MacFarlane, invece, è arrivato al gate con dieci minuti di ritardo e non gli è stato permesso di salire a bordo. Era seduto in aeroporto quando vide che il suo aereo aveva colpito la torre nord del World Trade Center.

Wahlberg, attore originario di Boston, ha suscitato un bel po' di polemiche negli anni successivi affermando che se fosse stato su quel volo, avrebbe impedito che gli attacchi accadessero. In seguito si è scusato per il suo commento insensibile nei confronti delle famiglie delle vittime e di coloro che effettivamente sono saliti sull'aereo quella mattina.

Rob Lowe invece ha volato con i dirottatori che hanno eseguito gli attacchi 11 giorni prima dell'11 settembre. Lowe ha dichiarato: "Ho volato con i dirottatori dell'11 settembre senza rendermene conto. Stavo girando 'The West Wing' a Washington in quel momento e non mi sono accorto di niente."