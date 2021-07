Mark Wahlberg, dieta da 11mila calorie al giorno per Stu: "Non è stato divertente"

Per interpretare Stu, il suo nuovo film, Mark Wahlberg ha assunto ben 11mila calorie al giorno: l'attore ha definito per nulla divertente ingrassare in questo modo

Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Mark Wahlberg ha accettato di raccontare qualche dettaglio in più su Stu, film in cui interpreta un boxeur che cambia vita e sceglie di dedicarsi alla carriera sacerdotale. Per questo ruolo, l'attore ha dovuto assumere circa 11mila calorie al giorno e ha definito una dieta del genere per nulla divertente.

Come riportato da Fox News, Mark Wahlberg ha raccontato la sua dieta in occasione delle riprese di Stu, il suo ultimo film. L'attore ha dichiarato: "Sfortunatamente sono ingrassato assumendo 7mila calorie per due settimane e 11mila per altre due. Si tratta di una sfida fisica molto dura. Non è divertente perché mangiavo una volta ogni tre ore. Perdere peso è semplice: basta evitare di mangiare e fare esercizio fisico. A essere davvero complesso è assumere peso!".

L'attore, inoltre, ha notato quanto sia diventato complesso perdere e assumere peso con l'età. Mark Wahlberg ha riflettuto su questo aspetto: "A una certa età il metabolismo inizia a rallentare e diventa tutto più difficile. Provo a portare a termine questo film da circa sei anni. Ho fatto di tutto per completare questi trenta giorni di riprese. E sono stato pazzo perché per buona parte l'ho finanziato io. In casi del genere, vuoi fare tutto per bene e il più velocemente possibile".

Lo scorso aprile, Mark Wahlberg aveva dichiarato di dover mettere su 15kg per il suo prossimo film e aveva raccontato: "Wow, mangerò tutto quanto! Andrà da Denny's, mangerò in ogni bakery, berrò birra a volontà e mi nutrirò di pollo di KFC. Davvero, mangerò qualsiasi cosa mi possa capitare tra le mani!".