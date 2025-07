Mark Snow, compositore del tema musicale di X-Files, è morto a 78 anni

Mark Snow, il compositore che ha creato temi musicali indimenticabili come quelli delle serie X-Files e Smallville, è morto nella giornata del 4 luglio all'età di 78 anni.

L'artista era nella sua casa in Connecticut e la triste notizia è stata diffusa dall'amico e collega Sean Callery.

L'addio all'artista

Il messaggio pubblicato online annuncia: "Mark Snow, una delle persone più meravigliose e di maggior talento che io abbia mai conosciuto, è morto. 33 anni fa ha iniziato a farmi da mentore come artista. Chi poteva immaginare che fossi anche all'inizio di una profonda amicizia che è solo cresciuta e si è evoluta nel corso di 3 decenni insieme ai nostri capelli grigi e alle deadline sempre più strette?".

Callery ha aggiunto: "Il suo senso dell'umorismo, il suo spirito, il suo talento - santo cielo il suo immenso talento - il mondo ha perso un'anima onesta e meravigliosa".

Sean ha ricordato come Snow lo abbia sempre aiutato e ha dato profondi consigli che lo hanno formato, dentro e fuori lo studio musicale, prima di ribadire: "La mia carriera è iniziata per un suo atto di generosità 33 anni fa. Ti voglio bene mio amico. Non ci sarà mai qualcuno come te. Mando il mio amore a Glynnis, a tutti i suoi figli e i suoi nipoti, in questo momento difficile".

La carriera del compositore

Mark Snow aveva firmato le musiche delle serie X-Files e Millennium, collaborando per molti anni con Chris Carter.

La sua carriera era iniziata nel 1976 con il film tv The Boy in the Plastic Bubble con star John Travolta.

Nel corso della carriera ha firmato le musiche di molti show televisivi come Hart to Hart, The Love Boat, Starsky & Hutch, Smallville, Ghost Whisperer e Blue Bloods.

Per il cinema ha invece lavorato alle colonne sonore di vari film, tra cui Crazy in Alabama e The New Mutants.