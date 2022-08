Mark Ruffalo: "Troppi film del MCU? Impossibile, Star Wars invece è ripetitivo"

Mark Ruffalo si è recentemente aperto a proposito del Marvel Cinematic Universe, rivelando che 'non è ripetitivo come Star Wars, i film Marvel sono sempre nuovi e diversi.'

Mark Ruffalo, una delle più celebri star dell'MCU che riprenderà il ruolo di Hulk per la serie Disney+ "She-Hulk: Attorney at Law", ha sostenuto pubblicamente il franchise Marvel, rivelando che la sua continua espansione non rischia di diventare ripetitiva, a differenza di Star Wars.

"Non è una cosa di cui mi preoccupo", ha detto Ruffalo a Metro.co.uk, a proposito della presenza di troppi contenuti Marvel. "Capisco perfettamente che questo genere di film, queste saghe, devono compiere il proprio corso prima che arrivi qualcos'altro."

"Ma la cosa che la Marvel ha centrato in pieno è che, all'interno del MCU, proprio come fanno con i fumetti, hanno lasciato che un regista o un attore ricreassero ogni capitolo secondo il proprio stile. La Marvel generalmente consente ai cineasti e agli attori di portare le proprie inclinazioni all'interno di ogni progetto", ha continuato la star.

"Se guardi Star Wars, otterrai praticamente la stessa versione di Star Wars ogni volta. Magari cambia l'animazione, c'è più o meno umorismo, ma è sempre la stessa cosa. Con la Marvel invece puoi avere ogni volta una sensazione completamente diversa anche all'interno dell'Universo Marvel", ha concluso Mark Ruffalo.