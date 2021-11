Mark Ruffalo, lo spot politico per la legge elettorale è una parodia ammiccante

Mark Ruffalo, insieme ad altre celebrità, ha realizzato uno spot politico per la legge elettorale che, in realtà, è una divertentissima parodia ammiccante. Il gruppo di interesse pubblico chiamato RepresentUs ha preso in giro gli spot sulla disfunzione erettile con un annuncio digitale chiamato Electile Dysfunction, in cui sono comparsi Ruffalo, Jake Johnson e Jonathan Scott.

Attraverso l'umorismo, il video sostiene il passaggio del Senato del Freedom to Vote Act, che finora è stato bloccato principalmente a causa delle minacce di ostruzionismo del partito repubblicano. La legislazione renderebbe il giorno delle elezioni una festa federale e limiterebbe i brogli.

Il filmato non è che l'ennesima spinta da parte delle celebrità hollywoodiane per far approvare la nuova legge elettorale, anche se gran parte dell'attenzione dei giornalisti di Capitol Hill si sta concentrando sugli sforzi dei democratici per approvare l'agenda legislativa del presidente Joe Biden. Il mese scorso, Alyssa Milano è stata arrestata fuori dalla Casa Bianca mentre protestava per l'approvazione della legge.

L'annuncio digitale di Mark Ruffalo ha debuttato martedì sera sul The Rachel Maddow Show e ad ora ha già totalizzato più di 300.000 visualizzazioni sui social media. RepresentUs prevede anche di acquistare uno spazio pubblicitario in tv al fine di proiettare lo spot nelle televisioni di tutti gli Stati uniti.