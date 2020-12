Mark Hamill ricorda Carrie Fisher a quattro anni dalla morte: "Sempre con noi"

Mark Hamill ha voluto ricordare Carrie Fisher a distanza di quattro anni dalla morte con un semplice post su Instagram.

L'interprete di Luke ha rivolto un pensiero all'amata principessa Leia scrivendo semplicemente online: "Sempre con noi".

Mark Hamill ha sempre espresso il proprio affetto nei confronti di Carrie Fisher dopo aver interpretato i gemelli Skywalker nei film della saga di Star Wars.

Due anni fa l'attore aveva inoltre chiesto pubblicamente di revocare la stella sulla Walk of Fame di Hollywood assegnata a Donald Trump e darla alla sua amica e collega che ci ha lasciati il 27 dicembre 2016.

L'interprete di Luke, negli ultimi anni, ha inoltre condiviso molti aneddoti riguardanti il suo rapporto con Carrie, come quando ha indossato una delle vestaglie della collega sul set del film Il ritorno dello Jedi: "Lei amava quando ero disposto a ridicolizzarmi! Mi sono infilato nella sua tuta da neve bianca #ESB e lei mi ha fatto fare il giro dello studio: non volevo indossare la vestaglia ma,visto che eravamo nel deserto, ha detto "Nessuno ti vedrà!" Questo in foto è il momento esatto in cui ha visto un fotografo con un teleobiettivo".

Carrie Fisher aveva avuto un infarto mentre si trovava a bordo di un aereo con destinazione Los Angeles e, dopo essere stata ricoverata in ospedale, è morta dopo pochi giorni in ospedale.