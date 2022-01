Mark Forest: l'interprete di Ercole e Maciste morto a 89 anni

Mark Forest, attore italo-americano noto per aver interpretato Ercole e Maciste nei peplum della Hollywood anni '50 e '60, è morto il 7 gennaio 2022 a 89 anni. L'annuncio arriva dalla famiglia.

Nato a Brooklyn in 1933, il vero nome di Mark Forest era Lou Degni. Giovanissimo, a soli 13 anni iniziò a praticare bodybuilding e pochi anni dopo un talent scout lo indirizzò a Hollywood per sostenere le audizioni per il ruolo di Tarzan. Forest non ottenne il ruolo, ma entrò a far parte del team di Mae West nel suo show di Las Vegas.

Dopo il successo di The Labors of Hercule (1958), Mark Forest divenne il secondo attore americano a essere ingaggiato dai produttori italiani. L'attore, successivamente, è apparso in altri peplum, ma il suo principale successo resta La vendetta di Ercole, del 1960. Note anche le sue partecipazioni nel ruolo di Maciste in altri film.

Alla fine degli anni '60, l'attore abbandonò il cinema per diventare un cantante d'opera e lavorò a lungo come vocal coach.