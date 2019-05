Mark Caltagirone alle Elezioni Europee 2019: il marito fantasma di Pamela Prati è sulla scheda

In occasione delle elezioni europee 2019, in un seggio di Palermo è comparso il nome di Mark Caltagirone, il marito fantasma di Pamela Prati, su una scheda!

Cosa ci il nome Mark Caltagirone alle elezioni europee 2019? Quello che faceva al fianco di Pamela Prati: la comparsa invisibile e inverosimile. È successo che a Palermo qualcuno, forse incerto sul voto da assegnare, sulla scheda elettorale abbia scritto semplicemente: "Io voto Mark Caltagirone".

Accade anche questo dopo il bombardamento mediatico sul caso che i social hanno soprannominato "Pratiful". Nel capoluogo siciliano un elettore ha consegnato la propria scheda rosa con un nome alquanto particolare scritto accanto al simbolo di Fratelli d'Italia: quello di Mark Caltagirone, il marito fantasma di Pamela Prati. Per Daniela Tomasino, la presidente di seggio, è stata davvero una gran sorpresa: "Non me lo aspettavo - ha dichiarato ad Adnkronos - durante lo spoglio delle schede abbiamo letto questo nome e siamo tutti saltati sulla sedia".

Pamela Prati a Chi l'ha visto? per parlare di truffe online

Chissà se Pamela Prati farà un commento sull'accaduto, domani sera, quando sarà ospite di Chi l'ha visto? su Rai3? Difficilmente: come dichiarato oggi dal presidente di rete, l'ex soubrette parteciperà ad un segmento del programma in cui si parlerà di truffe in rete.