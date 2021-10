Chi è il marito di Nicole Grimaudo, Francesco

Nicole Grimaudo, un'affermata attrice italiana, è sentimentalmente legata a Francesco, suo marito, un giornalista della Rai di origine siciliana. I due si sono sposati nel 2013 e condividono due due figli: Pietro, nato il 21 marzo 2014, e Giulio, nato a gennaio 2021.

Berlinale 2010: Nicole Grimaudo durante la presentazione di Mine Vaganti

Francesco è impiegato nel settore della comunicazione e in particolare del giornalismo ma non si hanno notizie specifiche inerenti alla sua professione. A proposito del marito, durante un'intervista del 2015, la Grimaudo ha dichiarato: "Cotto e mangiato. In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso. Me lo dicevano sempre: 'Quando arriverà l'uomo giusto per te lo capirai immediatamente.' Avevano ragione. Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito. Lui si chiama Francesco, è un giornalista Rai. Ed è di Caltagirone come me."

I due si frequentavano già quando erano ragazzini, si sono rincontrati durante il matrimonio di un'amica in comune e da quel giorno non si sono più lasciati. Qualche tempo fa Nicole, parlando del rapporto con il compagno, ha spiegato: "Io e Francesco abbiamo infanzie molto simili, famiglie con gli stessi valori. Con lui mi sento a casa".

Nicole Grimaudo in L'amore fa male: una scena drammatica del film

Nicole Grimaudo ha concluso l'intervista con le seguenti parole: "Ci frequentavamo da bambini poi ci siamo persi di vista, come succede spesso. Ci siamo incontrati al matrimonio di un'amica carissima a Caltagirone, eravamo seduti allo stesso tavolo. Come ho fatto a restare lontana dal gossip? Semplice: non mi sono mai fidanzata con un calciatore. Non sono andata in vacanza a Formentera. E non mi sono mai tolta il costume da bagno, né il sopra né il sotto".