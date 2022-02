Chi è il marito di Caterina Caselli, Piero Sugar

Ecco chi è e che cosa fa Piero Sugar, il marito di Caterina Caselli, celebre cantante conosciuta anche come 'Casco d'oro' per l'acconciatura che la caratterizzava nel periodo di maggior successo.

Piero Sugar è il marito di Caterina Caselli: la celeberrima cantante e produttrice discografia italiana, conosciuta anche col nome di "Casco d'oro", che divenne estremamente popolare grazie al brano Nessuno mi può giudicare, con cui si classificò al secondo posto al Festival di Sanremo del 1966.

Piero, figlio di Ladislao, fondatore dell'omonima casa discografica, è anch'egli un famoso editore musicale e produttore discografico. Il padre, dopo aver fondato Messaggerie Musicali e aver gestito la CGD, dette vita alla casa discografica Sugar, portata al successo da Piero come etichetta discografica indipendente.

L'incontro tra i due avvenne in modo piuttosto casuale, anche se entrambi capirono subito di essere fatti l'uno per l'altra. "Ho conosciuto Piero Sugar, figlio di Ladislao, il fondatore della famosa casa discografica Sugar, a Milano", ha racconto la cantante. "Mi colpì molto perché parlava pochissimo, ma quando parlava diceva cose importanti. Mi sono innamorata di una persona diversa da me".

Caterina Caselli, intervistata da Vanity Fair a proposito dell'importanza della sua relazione con il marito, ha raccontato: "Spesso e volentieri dopo i concerti e le serate mi ritrovavo sola in albergo e mi dicevo: cosa pagherei per essere con i miei amici, poter mangiare una pizza come tutti gli altri. Mi è mancato molto anche non poter studiare. Poi è accaduta una cosa molto importante, che mi ha cambiato la vita: mi sono innamorata di Piero: mio marito."