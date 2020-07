Marisa Tomei, l'esilarante balletto in giardino manda in visibilio i fan

Marisa Tomei approfitta dell'estate e in un video virale esilarante pubblicato sui suoi account social ufficiali ha conquistato tutti i fan. All'attrice è bastato improvvisare qualche passo di danza in un balletto coinvolgente e divertente che ha mandato letteralmente in visibilio i suoi follower su Facebook.

In sole due ore il video ha fatto registrare circa 130.000 visualizzazioni su Instagram e Facebook e l'approccio coinvolgente e scatenato dell'attrice ha certamente contribuito a rendere il video un autentico fenomeno delle ultime ore sul web, condiviso a più riprese dai fan, per la gioia della stessa attrice, vestita con un bellissimo abito blu.

Premiata con l'Oscar nel 1993, grazie alla sua performance in Mio cugino Vincenzo, al fianco di Joe Pesci. Nel corso degli anni ha collezionato diverse apparizioni sul grande schermo, in film come Onora il padre e la madre, The Wrestler e In the Bedroom, grazie al quale riceve la seconda candidatura agli Oscar.

Nel 2015Marisa Tomei entra ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo della giovane zia May di un adolescente Peter Parker, interpretato da Tom Holland in Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.