Marino Bartoletti e la malattia: Serena Bortone si commuove dopo la sua rivelazione

Marino Bartoletti ha commosso Serena Bortone parlando per la prima volta della sua malattia: il giornalista ha un tumore e ha raccontato la sua battaglia contro il male che non ha ancora sconfitto.

Giornalista e scrittore, Marino Bartoletti è tra i sei finalisti del premio Bancarella con il suo libro La Cena degli Dei, un romanzo nel quale Marino racconta una cena tra i personaggi che ha amato e non ci sono più " la cena è organizzata dal grande vecchio Enzo Ferrari, che si sta annoiando lassù da 43 anni, con ospiti a metà tra l'Olimpo e la trattoria. Perché non può finire tutto con la morte", Lucio Dalla, Marco Pantani, Tazio Nuvolari e Ayrton Senna sono alcuni degli dei seduti attorno a questo tavolo.

Oggi Marino Bartoletti, ospite di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1 condotto da Serena Bortone, non ha parlato solo del suo libro ma ha voluto affrontare per la prima volta pubblicamente un argomento molto delicato: il giornalista sportivo ha auto un tumore da cui non sa se è guarito. "Io ho avuto un tumore e forse ce l'ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte alla fine di giugno. Puoi immaginare con che pudore io possa manifestare questo tipo di cose. È giusto che si sappia perché siamo tra personaggi pubblici. È una cosa che è scoppiata la scorsa estate, per fortuna è stata presa per tempo. Devo benedire quattro angeli che si chiamano Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella che hanno dei titoli professionali oltre a dei nomi e dei cognomi, mi hanno dato una grande mano".

Serena Bortone, commossa dalle parole di Marino ha risposto: "È bello che tu ce ne parli, Marino, è bello anche questo spirito di tenerezza. Mi sembri una persona incapace di provare rabbia". Poi ha invitato Bartoletti a continuare il suo racconto.

Il giornalista e scrittore ha spiegato il suo percorso dal momento in cui gli è stata diagnosticata la malattia: "Ho avuto sei mesi di terapie importanti, due mesi di radioterapia e la prima cosa che mi sono regalato è stata venire qui da te a parlare di Sanremo". Rispondendo a Serena che gli chiede cosa abbia provato Marino replica: "ho provato quello che lo sport mi ha insegnato. Battersi fino all'ultimo minuto, io mi sto ancora battendo con decoro. Sogno un'estate bellissima con le persone che mi vogliono bene, con una in particolare e spero che questa parte scura della mia vita la possa mettere subito alle spalle".