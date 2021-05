Marina La Rosa, su Instagram la foto che scalda i fan: "basta essere intelligente"

Marina La Rosa ha scaldato gli animi su Instagram con una foto sexy accompagnata da una didascalia tra la polemica e lo scherzo: essere intelligente sui social non fa aumentare il numero di follower.

Tra i concorrenti che si ricordano del primo Grande Fratello, trasmesso nel 2000 da Canale 5, c'è certamente Marina La Rosa, soprannominata la 'gatta morta' per il suo approccio seduttivo ad alcuni concorrenti, in particola al compianto Pietro Taricone.

Marina La Rosa, che oggi ha poco più di 86mila follower su Instagram, ha provato a scaldarli con una foto sexy. L'ex gieffina, 44 anni, si è mostrata coperta solo da un asciugamano nella doccia del suo bagno. La caption però è velatamente polemica e potrebbe aprire una discussione tra i suoi fan. Marina ha scritto infatti che essere intelligente sui social non paga in numero di follwer e per questo bisogna postare foto dove ci si mostra in tutta la propria nuda bellezza. "Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente" si legge, rifacendosi a quello che le dicono i fan.

Nella parte successiva della didascalia, la seconda classificata della quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi, ha provato a innescare una piccola polemica riportando la frase di un suo amico che la invita spesso a fotografarsi nuda sul social per aumentare il numero di seguaci: "ecco, io non voglio essere più l'intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia. Voglio essere come con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere figa (ah vero, io sono già una figa pazzesca). Un mio amico mi ha detto 'smetti di postare stè foto inutili tue e del gatto fai vedere le tette e il culo e vedrai come aumentano i followers'. Io però le tette ed il culo non ce l'ho quindi faccio finta che esco dalla doccia".

Nella terza ed ultima parte del post Marina La Rosa ha taggato Brenda Lodigiani, che ha recentemente criticato chi usa Instagram per guadagnare facendo pubblicità ai vari brand: "Hai visto @brenda_lodigiani .. quanto mi piacerebbe tu facessi una foto uguale alla mia!! E quanto mi piacerebbe se ci chiamassero per una collaborazione di accappatoi o, ancora meglio, ceramiche per cessi".