Marilyn Monroe: la sua skin care svelata in un documento ufficiale

La skin care routine di Marilyn Monroe in un documento ufficiale svelato dal The Makeup Museum di New York: ecco i segreti per una pelle impeccabile secondo il dermatologo della diva.

Marilyn Monroe ne Gli uomini preferiscono le bionde: una scena del film

Hai mai desiderato conoscere il segreto che si celava dietro alla bellezza e alla skin care di Marilyn Monroe? Grazie al The Makeup Museum di New York City, e ad un nuovo documento ufficiale, oggi possiamo saperne di più. Il museo è stato progettato al fine di esporre il loro più prezioso gioiello: un'autentica prescrizione cartacea scritta dal famoso dermatologo ungherese Dr. Erno Laszlo per Marilyn Monroe Miller, allora moglie del drammaturgo Arthur Miller.

Purtroppo il museo non ha potuto aprire la mostra al pubblico come previsto a causa della recente pandemia, ma come regalo speciale per tutti i curiosi gli organizzatori hanno scelto di pubblicare un video che mostra il documento storico relativo alla cura della pelle della diva di Gli uomini preferiscono le bionde in tutto il suo fascino:

Ecco la completa routine, da seguire rigorosamente dalla mattina alla sera, così com'è riportata nel documento ufficiale: