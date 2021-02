Marilyn Manson: la polizia apre le indagini sul cantante dopo le accuse di abusi

Continua la vicenda che vede protagonista Marilyn Manson, e adesso sembra esserci una svolta dal punto di vista legale: la polizia di Los Angeles ha avviato delle indagini sul suo conto e sulle più recenti accuse di abusi nei suoi confronti.

Mariyn Manson con la ex moglie Dita von Teese

Stando a quanto segnalato dall'Hollywood Reporter, il dipartimento di polizia di Los Angeles avrebbe dato inizio alle indagini sulla base delle accuse multiple di violenza domestica lanciate contro il cantante.

"Il dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles, e più precisamente lo Special Victims Bureau, ha aperto un'indagine sulle accuse di violenza domestica perpetrata da Mr. Brian Warner, conosciuto anche come Marilyn Manson, che lavora nell'industria musicale. Gli incidenti si sarebbero verificati tra il 2009 e il 2011, quando Manson viveva dalle parti di West Hollywood" si legge nel comunicato.

Tra coloro che hanno portato all'attenzione pubblica la faccenda troviamo anche l'attrice di Thirteen e Westworld Evan Rachel Wood, che assieme ad altre quattro donne si sono fatte avanti nel raccontare la loro esperienza al fianco di Manson. Il cantante ha però negato le accuse in un post di Instagram, definendole delle "orribili distorsioni della realtà" e una "rappresentazione sbagliata del passato".

Nel frattempo, Marilyn Manson è stato escluso dalla serie tv di American Gods, in cui sarebbe dovuto apparire, ed è stato dalla sua casa discografica e dalla CAA, e il segmento in cui compariva in Creepshow non verrà mandato in onda.