Marie Kondo: "Mi sono arresa, la mia casa è un casino"

Marie Kondo, durante una presentazione del suo ultimo libro, ha rivelato di aver modificato le sue abitudini in seguito alla nascita dell'ultimo figlio e, ora, la sua casa non è più in ordine come prima.

Marie Kondo, scrittrice giapponese di libri di economia domestica, "sembra essersi arresa al disordine", questo l'annuncio arrivato durante la promozione del suo ultimo libro. I tanti cambiamenti giunti dopo la nascita del terzo figlio, hanno portato nuove abitudini e ora "la mia casa è in disordine".

Come infatti riportato da Variety, durante una conversazione online con il Washington Post per la promozione del suo ultimo libro, Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life, la "regina del decluttering" ha dichiarato: "la mia casa è in disordine". La scrittrice, dopo l'arrivo del terzo figlio, sembra quindi aver cambiato alcune delle sue vecchie abitudini.

Marie ha ammesso: "La mia casa è disordinata, ma il modo in cui trascorro il mio tempo è il modo giusto per me in questo momento, in questa fase della mia vita. Fino ad ora ero un professionista dell'ordine, quindi ho fatto del mio meglio per mantenere la mia casa sempre in ordine. Ho rinunciato a questo in un modo che per me funziona. Ora mi rendo conto che ciò che è importante è divertirmi a passare del tempo con i miei figli a casa". Una dichiarazione che ha lasciato senza parole molti fan della scrittrice.

Marie Kondo è entrata in molte case, diventando un vero e proprio fenomeno internazionale, nel 2019 con la serie, approdata su Netflix, Tidying Up. Con il suo reality, la Kondo aiutava le persone a ripulire le proprie abitazioni disordinate riorganizzando gli spazi con lo scopo di riportare calma e gioia nelle loro vite.

Ora, nelle nuove pagine pubblicate, la Kondo sottolinea l'importanza di ripulire gli spazi sia "fisici" che "mentali". Se è importante mantenere in ordine i propri armadi, è altrettanto importante dedicare del tempo ai propri figli e a rilassarsi. "Riordinare significa occuparsi di tutte le 'cose' della tua vita. Allora, cosa vuoi davvero mettere in ordine?", scrive nel suo libro.

Cosa ne pensate dunque di questo cambiamento da parte della scrittrice? Riordinare gli spazi fisici è altrettanto importante che riordinare gli spazi mentali?