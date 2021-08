Mariano Di Vaio sarà di nuovo papà: arriva il quarto figlio

Mariano Di Vaio diventerà papà del suo quarto figlio: il fashion blogger lo ha annunciato con un simpatico video su Instagram in cui compaiono anche la moglie Eleonora Brunacci e i 3 figli.

Oggi Mariano Di Vaio ha annunciato arriverà presto un quarto figlio: il fashion blogger ha diffuso la notizia pubblicando su Instagram un simpatico video insieme alla moglie Eleonora Brunacci e ai tre figli Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah.

Nel video pubblicato su Instagram il figlio più piccolo indossa una maglietta con su scritto "ho un segreto... diventerò un fratello maggiore". Nella clip è sovrimpressa la scritta, in inglese, "abbiamo un segreto da condividere, il quarto sta arrivando". Mentre i piccoli festeggiano la notizia, Mariano, accarezzando la pancia di Eleonora, puntualizza che "ovviamente non ce lo aspettavamo". Nella caption che accompagna il post si legge "Credo che Dio sappia ciò che è meglio per noi. Stiamo crescendo", riferendosi ai membri del nucleo familiare che ora diventeranno 6.

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci hanno tre figli: Nathan Leone, nato il 27 novembre 2016, Leonardo Liam nato il 18 giugno 2018 e Filiberto Noah nato il 22 settembre 2019. Dopo tre maschi, la coppia probabilmente spera nella nascita di una femminuccia. La coppia si è sposata nel 2015 a Perugia dopo 4 anni di fidanzamento, Eleonora Brunacci è un avvocato ed era una collaboratrice del marito.

Mariano Di Vaio, di origini napoletane, è diventato famoso grazie a Mdvstyle, il blog creato nel 2012 dove Di Vaio descriveva i propri viaggi, le mode del momento e le sue attività. Lo Street Style Magazine nel 2015 fu premiato agli STYLIGHT Fashion Influencer Awards della Berlin Fashion Week come Best men's fashion blog.