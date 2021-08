Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci annunciano il sesso del quarto figlio su Instagram

Giornata ricca di sorprese ed emozioni per Mariano Di Vaio: Eleonora Brunacci gli ha rivelato il sesso del quarto figlio in arrivo, il momento è stato condiviso dalla coppia su Instagram.

Finalmente Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci potranno appendere il fiocco rosa sulla culla del quarto figlio in arrivo: la coppia di influencer avrà la tanto attesa figlia femmina. La rivelazione è arrivata alla fine di un gender reveal party, condiviso con i follower su Instagram.

All'inizio di questo mese d'agosto, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, hanno annunciato l'arrivo di un quarto bebè, pubblicando su Instagram un simpatico video con i tre figli. La coppia di influencer ha tre maschietti: Nathan Leone nato il 3 dicembre 2016, Leonardo Liam nato il 18 giugno 2018 e Filiberto Noah, nato il 22 settembre 2019. I due, che vantano più di 7 milioni di follower, hanno organizzato a Porto Cervo, il posto in cui sono in vacanza, un gender reveal party, annunciato sulle storie di Instagram da Eleonora che ha scritto "oggi, immersi in questa cornice da sogno, che ci ha uniti fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, vi diciamo che arriverà". Il momento delle 'rivelazione' è stato condiviso con un post su Instagram, nella caption Mariano ha scritto "sono contento di condividere il sesso della nostra bambina". Entrambi i genitori sono felicissimi, Eleonora, in alcune interviste del passato, aveva confessato di volere una femminuccia. Di Vaio, da parte sua, ha sempre detto di desiderare "una grande famiglia".

Tanti i messaggi di congratulazione ricevuti dalla coppia: da Valentina Ferragni che ha scritto "Che meraviglia! Auguri ragazzi", alla sorella Chiara che ha messo tanti cuoricini a Beatrice Valli, che ha espresso la sua felicità affermando "Lo sapevo! Che bello!".

Mariano Di Vaio, di origini napoletane, è diventato famoso grazie a Mdvstyle, il blog creato nel 2012 dove Di Vaio descriveva i propri viaggi, le mode del momento e le sue attività. In un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato il suo incontro con la moglie, con cui il prossimo 27 settembre festeggerà 6 anni di matrimonio. "Io ed Eleonora ci siamo conosciuti tramite amici comuni, ci siamo piaciuti ma per conquistarla ho passato un mese intero d'estate a fare tre ore di auto al giorno - ha detto l'imprenditore digitale - per stare in spiaggia con lei percorrevo mezza Sardegna, io avevo casa a Stintino, Eleonora invece era in vacanza con i suoi a Palau. Costringevo i miei amici a mettersi in viaggio ogni giorno"